In Sachsen-Anhalt sind die vier Fieberambulanzen in Magdeburg, Halle, Wernigerode und Lutherstadt Eisleben seit Freitag nicht mehr geöffnet. Dort müssen Patienten bei einem Corona-Verdacht für einen PCR-Test niedergelassene Ärzte aufsuchen. In anderen Regionen gibt es nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt weiterhin Fieberambulanzen.