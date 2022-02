In Halberstadt haben mehrere Teilnehmer einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen offenbar Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) bedrängt. Das schreibt die Volksstimme am Dienstag. Demnach waren mehrere Personen am Montagabend mit Fackeln, Tröten und Trommeln vor Szaratas Privathaus gezogen. Polizeibeamte hätten verhindert, dass Demonstranten auf das Grundstück gelangen konnten.

Daniel Szarata ist seit Anfang 2021 Oberbürgermeister von Halberstadt. Zuvor saß er für die CDU im Landtag. (Archivfoto) Bildrechte: imago/foto2press Auf einem bei Twitter verbreiteten Video soll zu sehen sein, wie die Teilnehmer vor dem Haus stehen und lärmen. Nach Informationen der Zeitung soll es sich um rund 1.500 Menschen gehandelt haben. Zudem seien Beamte verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstagmorgen, dass in Halberstadt rund 800 Menschen demonstriert haben. Zu dem Vorfall selbst wollte er sich zunächst nicht äußern.

Gesuchter Mann in Magdeburg gefunden

Auch in anderen Städten in Sachsen-Anhalt wurde gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Dabei blieb es nach bisherigen Erkenntnissen aber friedlich. In Magdeburg entdeckte die Polizei einen seit Dezember 2021 gesuchten Mann. Wie die Beamten am Montagabend mitteilten, hatte der des Landfriedensbruchs verdächtigte Mann an einem Aufzug durch die Innenstadt teilgenommen. Gegen ihn werde nun ermittelt, hieß es. Was dem Mann genau vorgeworfen wird, teilte die Polizei nicht mit.