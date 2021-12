In Sachsen-Anhalt haben am Montagabend mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Laut Innenministerium gab es am Montag mehr als 30 Demonstrationen im Land. Allein in Magdeburg waren nach vorläufigen Zahlen der Polizei mindestens 3.500 Menschen in der Innenstadt unterwegs.

Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer laufen auf dem Breiten Weg in der Magdeburger Innenstadt. Bildrechte: dpa Damit hätten sich deutlich mehr Menschen an den Protesten beteiligt als in der vergangenen Woche, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Magdeburg. Aufgrund der Demonstration in der Magdeburger Innenstadt kam es bei den Verkehrsbetrieben zu Ausfällen und Verspätungen. Gegen 20:30 Uhr teilten die Magdeburger Verkehrsbetriebe mit, dass die Demonstrationen weitgehend beendet seien und die Linien wieder fahren würden.

Protest und Gegenprotest

Die Aufrufe zu den unangemeldeten Demonstrationen und sogenannten "Spaziergängen" wurden über die sozialen Netwerke verbreitet.

In Magdeburg sind am Montagabend auf dem Domplatz die Lichtinstallationen der "Lichterwelt" zum Zeitpunkt der Demonstrationen dunkel geblieben. Bildrechte: dpa Wie Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichteten, wurden Mindestabstände und die Maskenpflicht nicht eingehalten. Nach Polizeiangaben blieben die Kundgebungen weitgehend störungsfrei.



In Halberstadt beteiligten sich demnach 1.500 Menschen an einer Demonstration, in Wittenberg mehr als 1.300. In Halle waren laut Polizei etwa 750 Demonstranten unterwegs, in Naumburg etwa 650 Demonstranten, in Querfurt waren es 400. Weitere Demonstrationen wurden aus Schönebeck, Aschersleben, Zeit, Weißenfels, Dessau und Stendal berichtet.



Laut Polizei gab in Magdeburg eine angemeldete Gegendemonstration mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern im niedrigen dreistelligen Bereich. Auch in Halberstadt gab es Protest gegen die Demonstrationszüge.

Hunderte bei Protesten am Wochenende

In Sachsen-Anhalt waren bereits am Wochenende wieder Hunderte Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Demonstrationen und Kundgebungen fanden unter anderem in Halle, Magdeburg, Salzwedel, Stendal, Quedlinburg, Köthen und Burg statt, wie die Polizei mitteilte. Größere Zwischenfälle hätte es keine gegeben.