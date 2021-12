Strengere Regeln Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt

In mehreren Städten in Sachsen-Anhalt hat es am Montagabend Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben. In Halberstadt und Magdeburg sind insgesamt mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Beobachtern zufolge versuchen Rechtsextreme, diesen Protest für sich zu nutzen.