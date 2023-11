In den folgenden Grafiken können Sie die aktuelle Infektionslage in Sachsen-Anhalt täglich aktualisiert nachvollziehen. Zu beachten ist dabei, dass die gemeldeten Infektionen immer nur das Ergebnis der durchgeführten Tests widerspiegeln. Die sogenannte Dunkelziffer an Infizierten kann realistisch noch nicht errechnet werden.