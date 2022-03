Neue Corona-Regeln Kein 3G mehr in Bussen und Bahnen in Halle und Magdeburg

Der Frühlingsbeginn bringt eine Lockerung der Corona-Regeln. So müssen Fahrgäste in Bussen und Bahnen in Magdeburg und Halle ab sofort keinen 3G-Nachweis mehr mitführen – die Maskenpflicht bleibt aber bestehen.