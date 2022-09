Corona-Regeln Maskenpflicht in Bus und Bahn bleibt

Ab dem 1. Oktober gilt in ganz Deutschland das neue Infektionsschutzgesetz. Neben diesem Basis-Schutz können die Länder weitere Regelungen festlegen. Diese Maßnahmen hat die Landesregierung am Dienstag für Sachsen-Anhalt beschlossen. Viele der bisherigen Regeln gelten damit weiterhin, wie die Maskenpflicht in Bus und Bahn oder Tests in medizinischen Einrichtungen.