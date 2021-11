In einer Schalte mit der geschäftsführenden Bundesregierung hatten sich die Bundesländer am Donnerstagabend zudem einstimmig geeinigt, dass bei einer Hospitalisierungsrate von mehr als 6 unter anderem 2G+ in Bars oder Discos gilt – dass also ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Und das nur, wenn sie einen aktuellen, negativen Corona-Test vorweisen können.