Die meisten Corona-Regeln fallen in Sachsen-Anhalt bald weg. Stattdessen gelten nur noch eine Reihe sogenannter Basisschutzmaßnahmen. Das hat die Landesregierung beschlossen. Zum Basisschutz zählt etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern, Tageskliniken, Pflegeeinrichtungen und Obdachlosenunterkünften. Dagegen muss beim Einkaufen keine Maske mehr getragen werden. Das Land übernimmt damit die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes des Bundes.

Die Verpflichtung, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, gilt künftig in folgenden Bereichen:

Arztpraxen und Krankenhäuser,

Einrichtungen für ambulantes Operieren,

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

Dialyseeinrichtungen,

Tageskliniken,

ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen, und

Rettungsdienste,

voll- oder teilstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen,

Verkehrsmittel des öffentlichen Personennahverkehrs,

Obdachlosenunterkünfte sowie

Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern.

Das gilt nur in geschlossenen Räumen, die Verpflichtung umfasst Patienten, Besucher und Fahrgäste. In Geschäften wird "empfohlen" weiterhin einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und auf Mindestabstände zu achten.

Insbesondere in den folgenden Einrichtungen gilt eine Testpflicht für Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucher:

Krankenhäuser,

ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,

Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern,

voll- oder teilstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen,

Schulen bis zum 24. April 2022,

Kindertageseinrichtungen,

Justizvollzugsanstalten, Abschiebungshafteinrichtungen, Maßregelvollzugseinrichtungen.

Von der Testpflicht ausgenommen sind neben Geimpften und Genesenen, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Personen die medizinische Gründe glaubhaft machen, die einer Testung entgegenstehen.

Die Ausnahme für Kinder und Jugendliche gilt nicht für den Schulbetrieb. Für Schüler und Schülerinnen, sowie Personal an Schulen wird bis zum 10. April an mindestens drei Tagen in der Woche eine Testung vor Unterrichtsbeginn und unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes vorgeschrieben. In der Zeit vom 19. April 2022 bis zum 24. April 2022 genügen zwei Testungen pro Woche.

Veranstaltern und Ladeninhaber dürfen im Rahmen ihres Hausrechts weitere Schutzvorkehrungen wie zum Beispiel Masken- oder Testpflichten treffen.

Schärfere Regeln können durch den Landtag beschlossen werden. Dazu müssten einer oder mehrere Landkreisen oder kreisfreien Städten aufgrund einer konkreten Gefahr oder einer dynamisch ausbreitenden Infektionslage ein entsprechendes Ersuchen an die Landesregierung stellen.

Übergangsfrist endet Der Bund hatte die Rechtsgrundlage für die Corona-Beschränkungen zum 20. März auslaufen lassen – wegen des besseren Impfschutzes und des milderen Verlaufs der Erkrankung. Stattdessen kann laut Bundesregierung ein "Basisschutz" bestehen bleiben. Die Bundesländer hatten eine mögliche Verlängerung der strengeren Regelungen bis zum 2. April genutzt. Nun endet die Übergangsfrist.

Sachsen-Anhalt hält noch bis zum 2. April unter anderem an einer weitgehenden Maskenpflicht fest. Ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz muss weiterhin im öffentlichen Personennahverkehr, in Restaurants, Geschäften und anderen geschlossenen Räumen getragen werden. Ebenfalls bestehen bleibt bis Sonnabend die Testpflicht an Schulen und Hochschulen. Kontaktbeschränkungen sind bereits weggefallen, auch für Veranstaltungen gibt es keine Personen-Begrenzung mehr. Grundsätzlich gilt aber die 3G-Regel.