Anderswo , darunter im Landkreis Harz, sind Besuche von Angehörigen oder Freunden im Krankenhaus dagegen tabu. Wie das Harzklinikum am Gründonnerstag mitteilte , gilt das Besuchsverbot "unverändert" fort. Das sei wegen der hohen Inzidenzen nicht anders möglich, hieß es in einer Mitteilung.

In den Häusern in Blankenburg, Quedlinburg und Wernigerode gelte ein grundsätzliches Besuchsverbot, von dem nur in Ausnahmen und Rücksprache mit dem Krankenhaus-Personal abgewichen werden könne, etwa in der Kinderklinik. Wer seinen Angehörigen im Krankenhaus zu Ostern trotzdem was Gutes tun will, kann dem Klinikum zufolge einen Beutel mit einem Ostergruß abgeben, beschriftet mit Patienten-Namen und der Station.