In Sachsen-Anhalt gelten ab Mittwoch, 24. November, schärfere Corona-Regeln. Diese betreffen auch die Schulen. Von Donnerstag an können Erziehungsberechtigte Kinder von der Präsenzpflicht in Schulen zu befreien. Dafür muss ein schriftlicher Antrag bei der Schule gestellt werden. Die Befreiung muss mit dem geltenden Infektionsschutzgesetz begründet werden. So können vulnerable Gruppen, seien es die Schüler selbst oder deren Haushaltsmitglieder, als Grund angeführt werden. Die Abmeldung vom Präsenzunterricht kann nur wochenweise, nicht an einzelnen Tagen erfolgen. In dieser Zeit bekommen die Schülerinnen und Schüler Aufgaben für Zuhause zur Verfügung gestellt. Ein Anspruch auf digitale Lehre vergleichbar zum Schulunterricht besteht nicht.

Tägliche Testpflicht

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich ab Montag, den 29. November 2021, vor jeden Unterrichtstag in der Schule testen. Dadurch entfällt wiederum die 3G-Regel in Schulbussen, der Innengastronomie oder beim Kinder- und Jugendsport.

Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien wird bereits der 17.Dezember sein. Ursprünglich geplant war der 22. Dezember. Somit verlängern sich die Ferien auf fast drei Wochen. Ziel ist es, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen und die Situation an den Schulen zu entspannen. An den zusätzlichen Ferientagen wird eine Notbetreuung zur Verfügung gestellt. Ab dem 17.12. gilt für Kinder und Jugendliche ebenfalls die Testpflicht in Innenräumen und der Gastronomie, sowie bei anderen Veranstaltungen.

