In Sachsen-Anhalt enden am Sonntag die Herbstferien. Schülerinnen und Schüler kehren am Montag in die Schulen zurück. Trotz zum Teil stark gestiegener Corona-Zahlen müssen sie und ihre Eltern sich zunächst nicht auf veränderte Regeln einstellen. Das Landesbildungsministerium erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, dass die bisherigen Regelungen, die seit Ende der Sommerferien gelten , bestehen blieben.

Wie eine Sprecherin des Saalekreises am Freitag mitteilte, steht die vom Landkreis definierte Corona-Ampel auf "Gelb". Die 7-Tage-Inzidenz lag dort am Freitag bei fast 160. Zunächst passiere im Saalekreis nichts, man wolle das Ende der Herbstferien abwarten. Falls die Zahlen am Montag unverändert hoch blieben, werde frühestens am Dienstag der Corona-Stab über entsprechende Maßnahmen beraten, so die Sprecherin. Dabei könnte es auch um Regelungen an den Schulen gehen.