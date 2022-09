Das Landeskabinett hat die geltenden Corona-Regeln für Sachsen-Anhalt bis Ende September verlängert. Damit bleibe es bei den bisherigen Regelungen wie der Masken- und Testpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mit. Zudem müsse im öffentlichen Personennahverkehr weiter ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.