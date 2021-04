An der Evangelischen Domgrundschule in Magdeburg tummeln sich in der Hofpause Kinder um den Basketballkorb, mit Masken – so wie es schon seit einigen Wochen üblich ist. Vom heutigen Montag an müssen sie sich beim Betreten des Schulgeländes aber auch auf Corona testen lassen.



Matthias Rose, Vorsitzender des Landeselternrates Sachsen-Anhalt, findet das prinzipiell richtig – auch wenn viele Eltern verunsichert und skeptisch seien: "Wir haben die Situation, dass wir recht hohe Inzidenzen haben, dass diese Inzidenzen auch zunehmend in den Alterskohorten der Schülerinnen und Schüler zu finden sind und wenn wir die Schulen offen halten wollen, müssen wir eben zusätzliche Maßnahmen machen. Und da können Tests eine Maßnahme sein."