Ab Montag müssen sich Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt zweimal die Woche auf das Coronavirus testen lassen. Betroffen von der Regelung sind 243.000 Schülerinnen und Schüler an 937 Schulstandorten. Dafür hat das Land insgesamt 540.000 Coronatests an die Schulen verteilt.



Bildungsminister Marco Tullner (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) begründeten die Testpflicht damit, dass man so das Infektionsgeschehen beschränken könne: "Die Selbsttests geben den in der Schule anwesenden Personen ein Stück weit Sicherheit während des Präsenzunterrichts."

Zukünftig will das Bildungsministerium jeden Montag 540.000 Corona-Schnelltests an die Schulen liefern lassen. Diese Zahl an Tests soll für alle Schülerinnen und Schüler des Landes eine Woche reichen. Die Tests, die den Schulen zur Verfügung gestellt werden, sind Laien-Selbsttests.



Laut Bildungsministerium können die Tests entweder zu Hause von Eltern oder Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden oder in den Schulen selbst. Wer die Tests zu Hause durchführt, muss ein entsprechendes Formular ausgefüllt mit in die Schule bringen. Wenn ältere Schülerinnen und Schüler sich in der Schule selbst auf das Coronavirus testen wollen, müssen sie ebenfalls ein unterschriebenes Dokument ihrer Eltern mitbringen.

Für Grundschüler unter acht Jahren wird Hilfe beim Testen empfohlen. Bildrechte: imago images/Eibner Die Testpflicht gilt auch für Schülerinnen und Schüler an den Grundschulen. Die Corona-Schnelltests, die an die Schulen verteilt wurden, sind laut Hersteller allerdings nur für Kinder ab acht Jahren empfohlen. Bei jüngerem Alter gilt laut Beipackzettel eine "höhere Verletzungsgefahr". Diese Empfehlung ist dem Bildungsministerium bekannt, allerdings hat es eigenen Angaben zufolge noch keine Lösung für das Problem.

Aktuell gilt zwar weiterhin die Schul-, aber keine Präsenzpflicht. Eltern haben also die Möglichkeit, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. In dem Fall findet allerdings kein Online-Unterricht statt. Die betroffenen Kinder sollen Aufgaben bekommen, die sie zu Hause erledigen sollen.

Dasselbe gilt, wenn ein Kind oder Eltern sich dem Coronatest verweigern. In dem Fall darf das Kind das Schulgelände nicht betreten.

Ines Gerth, die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, begrüßt das Vorgehen. Die Testpflicht sei überfällig, denn nur sie biete einen besseren Schutz vor Corona. Mit der bisherigen Teststrategie des Landes könne sie nicht zufrieden sein. In der Vergangenheit sei vieles schiefgelaufen, Schulleiter seien durch sich widersprechende Verordnungen verunsichert worden.

Matthias Rose vom Landeselternrat in Sachsen-Anhalt fordert, dass es das wichtigste Ziel sein müsse, die Schulen offen zu halten. Dazu sei die Testpflicht eine Möglichkeit. Unter den Eltern sei sie jedoch umstritten. Rose zufolge gibt es viele Befürworter, aber auch zahlreiche Gegner, die Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht befürchten. Allerdings nannte er die bürokratischen Vorgaben - wie die Einverständniserklärungen der Eltern - verwirrend. Zum Start am Montag rechnet er mit vielen Komplikationen. Es könne sein, dass viele Schüler nach Hause geschickt werden, weil Eltern die Schreiben nicht oder unvollständig ausgefüllt haben.

Das Bildungsministerium hat nach eigenen Angaben bislang etwa 150 Anrufe von Eltern bekommen, die mit der Testpflicht nicht einverstanden sind. Dabei sei unter anderem das Wort "Folter" gefallen.