Doch selbst wenn das gelingt, würden sich längst nicht alle Schüler testen lassen, sagt Petermann. Gerade in den älteren Jahrgängen hätten manche Schüler die Tests abgelehnt. "Denn wenn man positiv getestet wird, dann muss man in Quarantäne. Wir haben aber Ostern was anderes vor", rechtfertigt sich ein Schüler.

Während im Nachbarland Sachsen sogar eine Testpflicht für die Schüler gilt, plant das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt das bislang nicht. Das sei auch richtig so, findet Schulleiterin Petermann. Man könne niemanden zwingen, müsse aber jedem die Möglichkeit geben. An ihrer Gemeinschaftsschule in Wittenberg hat sie eine Teststrecke in der Turnhalle aufbauen lassen und konnte so noch vor den Ferien die Tests anbieten. Das ging aber nur mithilfe engagierter Sozialarbeiter und weil Kollegen auch an freien Tagen in die Schule kamen.