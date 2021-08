Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen-Anhalt hat die aus ihrer Sicht zu langsame Anschaffung von Luftfilteranlagen in Klassenräumen kritisiert. Gewerkschaftschefin Eva Gerth sagte, Bildungsminister Marco Tullner (CDU) habe "zu lange herumlaviert" und die Beschaffung der Geräte zu spät angestoßen. Nun werde noch einige Zeit vergehen, bis die Anlagen in den Klassenzimmern stünden, kritisierte Gerth. In Sachsen-Anhalt beginnt der Unterricht nach den Sommerferien am 2. September.