Die Förderung gilt allerdings nur für manche Klassenzimmer. Und hier fängt das Problem an: Das Umweltbundesamt unterteilt in drei Kategorien. Gefördert werden Luftfilter nur für Räume der Kategorie 2 – solche, die schlecht gelüftet werden können, weil sich zum Beispiel die Fenster nicht komplett öffnen lassen. Das betrifft laut Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt 631 Klassenräume, nur rund sechs Prozent. Gleich fünf Landkreise haben überhaupt keinen Anspruch auf das Fördergeld. In den Landkreisen Stendal, Jerichower Land, Börde, dem Altmarkkreis Salzwedel und in Magdeburg wird weiterhin ausschließlich gelüftet.