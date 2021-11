Zahl der infizierten Schüler und Lehrer Laut Bildungsministerium gab es zum Stichtag am 18. November in Sachsen-Anhalt knapp 3.700 infizierte Schülerinnen und Schüler an 710 Schulen. In der Woche zuvor waren es noch rund 1.640 aktuell infizierte Kinder an 687 Einrichtungen. Parallel erhöhte sich binnen einer Woche die Zahl der derzeit infizierten Lehrerinnen und Lehrer von 168 auf 295.