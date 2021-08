Yoga und Fastfood Diese Sonder-Impfangebote gibt es – und so kommen sie an

Thailand: Seit Juni wird im ländlichen Bezirk Mae Chaem jede Woche eine Kuh unter Impfwilligen verlost. Lokalen Medien zufolge soll die Aktion so lange weitergehen, bis 70 Prozent der Bevölkerung in der Region geimpft sind. Der Andrang soll sich seit Beginn der Aktion vervielfacht haben. Im nordöstlichen Bezirk Khon Kaen wollen die Behörden pro Gemeinde drei Goldketten verlosen, sobald 2.000 Bürger geimpft sind.



Frankreich: In Nîmes wurden Jugendliche im Juli zu einer virtuellen "Impfparty" eingeladen. Es wurden Konzerttickets, Freifahrtscheine für den Bus oder Eintrittskarten fürs Schwimmbad verlost.



Niederlande: Haarlem bei Amsterdam lockte Singles mit einem Blind Date zum Impftermin.



USA: In vielen Bundesstaaten gibt es Freiflüge, Luxus-Kreuzfahrten, Universitätsstipendien, kostenlose Taxifahrten, Einkaufsgutscheine, Gratis-Tickets für große Sportveranstaltungen, Freigetränke und sogar Millionengewinne. Besonderes Aufsehen erregte eine Lobby-Gruppe, die in New York und Washington Joints für Geimpfte ausgab.



Mexiko: Verkleidete Animateure, darunter Wrestler in voller Montur, tanzten und sangen im Auftrag der Behörden von Mexiko-Stadt mit den Impfbereiten oder machten mit ihnen Yoga.



England: Der Fahrservice Uber bietet Rabatte und Mahlzeiten. Bei Konkurrent Bolt sind Fahrten zu Impfzentren kostenlos, der Lebensmittellieferdienst Deliveroo verteilt Gratis-Gutscheine und die Kette Pizza Pilgrims will zwei Filialen in Impfzentren umwandeln und dort kostenlos Pizzastücke verteilen.



Indien: Hier reicht die Palette an Impfgeschenken von Benzin über Dreiräder und Saatgut bis hin zu Grundnahrungsmitteln wie Tomaten oder Reis. In einem Teil von Uttar Pradesh wurden Läden angewiesen, Alkohol nur an Geimpfte zu verkaufen. Und in einem Distrikt im Bundesstaat Madhya Pradesh erhielten Geimpfte eine Plakette mit der Aufschrift: "Ich bin ein echter Patriot, weil ich geimpft worden bin." Ungeimpfte erhielten ein Blatt mit einem Totenkopf drauf.



Finnland: Der Frontsänger der Metal-Band Lordi ließ sich öffentlichkeitswirksam im Kostüm impfen.

Keine Angst vor Spritzen: Lordi Bildrechte: dpa