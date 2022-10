Allerdings könne Geld nur für Maßnahmen fließen, die bereits in diesem Jahr schon begonnen worden seien, so Richter. In 20 Fällen sei dies noch nicht der Fall. Nach Einschätzung des Ministers werden es aber nur wenige Maßnahmen sein, die in diesem Jahr nicht mehr begonnen werden können. Für diesen Fall werde das vorgesehene Geld in die Schuldentilgung fließen.