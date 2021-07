Um das Interesse an dem Stipendium zu erhöhen, hatte das Land Sachsen-Anhalt vor einigen Wochen eigens Werbung in sozialen Netzwerken geschaltet. Ein Sprecher der Landesregierung hatte seinerzeit im MDR erklärt, er hoffe, dass die Zahl der Anträge auf diese Weise nach oben gehe. Mehrere Kulturschaffende hatten zudem betont, sie könnten sich das geringe Interesse an dem Programm nicht erklären.