Die Corona-Testpflicht an den Schulen in Sachsen-Anhalt wird bis Ende der Woche ausgesetzt. Das hat das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mitgeteilt. Hintergrund sei ein Beschluss des Verwaltungsgerichtes Magdeburg (Az.: 7 B 80/21 MD).

Am Montag trat die Testpflicht für die 243.000 Schülerinnen und Schüler an Sachsen-Anhalts Schulen in Kraft. Vorgesehen sind zwei Selbsttests pro Woche, die das Land regelmäßig an die Schulen verteilen will. Der Start verlief allerdings holprig. Manche Schulen hatten keine Tests erhalten, andernorts berichteten Lehrerinnen und Lehrer von enormem zeitlichen Aufwand. Auch unter Eltern wird die Testpflicht sehr kontrovers diskutiert.