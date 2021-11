Zutritt ist nur für geimpfte, genesene und getestete Personen erlaubt – das besagt die 3G-Regel, die am 23. August bundesweit in Kraft getreten ist. Wer nun beispielsweise ins Restaurant oder zum Friseur gehen möchte, muss nachweisen können, dass er oder sie zu einem der drei Gs gehört. Das bedeutet: Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss künftig in vielen Fällen entweder einen Schnelltest oder einen PCR-Test vorlegen.



2G besagt, dass nur noch geimpfte und genesene Personen Zutritt zu Innenräumen und Veranstaltungen erhalten. Damit ist diese Regel enger gefasst und ein negatives Testergebnis gilt nicht mehr für den Einlass. Bisher wird die 2G-Regel nur in Hamburg getestet und gilt nicht bundesweit. Private Betreiber von Clubs, Bars, Kinos, Restaurants oder ähnlichen öffentlichen Räumen können sich aber entscheiden, nach der 2G-Regel beim Einlass zu verfahren.