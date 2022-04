In den Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt wird dagegen vorerst noch weiter getestet. Das Land stellt den Kitas noch bis Ende April pro Woche zwei Tests pro Kind zur Verfügung. "Über die Notwendigkeit des Testangebots nach dem 1. Mai wird zeitnah entschieden", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Magdeburg.

Aus Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz geht hervor, dass die Zahl der positiv auf das Virus getesten bis zu sechs Jahre alten Kinder in den vergangenen Wochen deutlich gesunken ist. In der ersten Woche im April waren demnach 1.259 Ansteckungen in dieser Altersgruppe festgestellt worden. Zum Vergleich: Einen Monat zuvor, in der ersten Woche im März, waren es noch 3.556.