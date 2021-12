Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr bisher rund 12,9 Millionen Euro aufgewandt, um Kitas mit Corona-Schnelltests zu versorgen. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch mit. Zwischen März und Anfang Dezember seien sechs Millionen Tests ausgegeben worden. Das Land stellt Kindertagesstätten pro Woche zwei Corona-Tests für jedes Kind zur Verfügung. In der Regel erfolgt die Testausgabe an Eltern, die ihre Kinder zu Hause freiwillig testen können.