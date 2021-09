Auch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) sehen die neue Verordnung positiv: "Wir sehen es eher als eine Weiterentwicklung auf dem Weg zu einer – wenn auch eingeschränkten – Normalität an, dass die Bedeutung der Bürgertestungen sinkt und damit die Finanzierung wegfällt, da die Möglichkeiten der Impfung gegen Covid-19 bestehen", erklärt Sprecher Bernd Franke. Ausnahmen für Personen, die keine Impfung gegen Covid-19 aus medizinischen Gründen bekommen können, hält die KVSA für angemessen, "wenn es auch in der tatsächlichen Umsetzung sicherlich zu hohem Aufwand und natürlich auch Verwerfungen in Einzelfällen kommen könnte", so Franke.