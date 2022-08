In Sachsen-Anhalt werden zurzeit 49 Corona-Teststellen wegen möglicher finanzieller Unregelmäßigkeiten überprüft. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung MDR SACHSEN-ANHALT mit. Außerdem seien seit März vergangenen Jahres vier Einrichtungen in Halle geschlossen worden. Es habe erhebliche Widersprüche und Zweifel an der Zuverlässigkeit der Betreiber gegeben.