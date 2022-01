RKI fasst "mit" und "an Corona" Verstorbene zusammen

Ob eine Person an oder mit Corona verstorben ist, entscheidet das jeweilige Gesundheitsamt "auf Grundlage verschiedener medizinischer Faktoren", so das Gesundheitsministerium. Dies sei in der Praxis nicht immer einfach, variere von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt und sei daher schwer zu vergleichen. Daher werden die Todeszahlen zusammengefasst an das Robert Koch-Institut (RKI) und Statistikämter übermittelt.

Auch das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt unterscheidet in seinen Veröffentlichungen nicht, ob ein Mensch an oder mit Corona verstorben ist. Da nur Sterbefälle mit Bezug zu Covid-19 melde- und übermittlungspflichtig sind, tauchen Fällen, in denen eindeutig eine andere Ursache vorliegt, ein Mensch zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall gestorben ist und zufällig eine Corona-Infektion hatte, nicht als Sterbefall in der Corona-Statistik, erklärt das Gesundheitsministerium weiter.