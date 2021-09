In Sachsen-Anhalt kommt die Tourismus-Branche nach der dritten Corona-Welle langsam wieder auf die Beine. Das legen Zahlen aus einem Tourismusbarometer nahe, das der Ostdeutsche Sparkassenverband am Dienstag vorgestellt hat. Wie gut der Neustart für die Branche lief, hing demnach aber maßgeblich von der Corona-Lage und insbesondere den an Inzidenzen geknüpften Regeln vor Ort ab.