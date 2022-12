Sachsen-Anhalt 121 Millionen Euro für Corona-Verdienstausfälle ausgezahlt

In Sachsen-Anhalt sind seit Beginn der Corona-Pandemie 121 Millionen Euro an Menschen ausgezahlt worden, die wegen der Corona-Maßnahmen Verdienstausfälle zu beklagen hatten. Das teilte das Landesverwaltungsamt mit. Damit sind seit April dieses Jahres noch einmal rund 20 Millionen Euro dazu gekommen. Damals hatte die Behörde den Betrag von 100 Millionen Euro an ausgezahlten Corona-Verdienstausfällen gemeldet.