Verstöße gegen die Corona-Regeln haben Halle und Magdeburg zusätzliche Einnahmen beschert. Das ergaben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT in den Stadtverwaltungen. Demnach wurden in Magdeburg Bußgelder in Höhe von mehr als 114.000 Euro für Corona-Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen. Erst etwa die Hälfte davon wurde bisher bezahlt.