Sachsen-Anhalt impft mittlerweile vorne mit. 17 Prozent – so hoch ist am Dienstag die Quote an Erstimpfungen in Sachsen-Anhalt. In absoluten Zahlen heißt das, dass rund 343.000 Menschen die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten haben. Knapp 117.000 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter haben laut Sozialministerium bereits ihre Zweitimpfung bekommen. Das sind rund fünf Prozent. In die Zahlen fließen auch die Impfungen bei der Polizei mit ein.