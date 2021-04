Corona-Lage | 15. April 2021 Inzidenz im Burgenlandkreis überschreitet 400

Die Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt steigen weiter. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsministerium 799 Neuinfektionen im Land – fast 100 mehr als am gleichen Tag in der Vorwoche. Besonders betroffen ist weiterhin der Burgenlandkreis.