Die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist auf 200 gestiegen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert haben. Zuletzt lag dieser Wert Ende Januar in Sachsen-Anhalt über der 200er-Marke.