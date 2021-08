So soll ab dem 23. August die sogenannte 3G-Regel wieder greifen. Für viele Aktivitäten in Innenräumen müssen Besucher geimpft, von Covid-19 genesen oder negativ getestet sein. Die Regel gilt aber einer Inzidenz von 35. So ist es bereits in Sachsen-Anhalts Landesverordnung vorgesehen und greift beispielsweise ab Mittwoch im Landkreis Stendal.