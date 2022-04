Investitionen und neue Jobs Wie zwei Unternehmen aus Sachsen-Anhalt die Impfstoffproduktion im Pandemiefall sichern wollen

Hauptinhalt

Damit Deutschland im Fall einer neuen Pandemie oder einem weiteren Fortdauern von Covid-19 genug Impfstoffe produzieren kann, hat die Bundesregierung im März mit fünf Unternehmen in ganz Deutschland Verträge geschlossen. Zwei davon sitzen in Sachsen-Anhalt: IDT Biologika in Dessau und Wacker Biotech in Halle.