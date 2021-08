Astrazeneca und Johnson & Johnson Sachsen-Anhalt spendet 22.000 ungenutzte Corona-Impfdosen

Die Impfquote in Sachsen-Anhalt lag am Dienstagmorgen laut Robert Koch-Institut bei den Erstimpfungen bei 58 Prozent. Für die Zweitimpfungen betrug sie 52,9 Prozent. In beiden Gruppen liegt das Land unter dem Bundesschnitt und nur in Sachsen, Thüringen sowie Brandenburg sind die Quoten noch niedriger.