In der kommenden Woche sollen etwa die mobilen Teams im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und im Salzlandkreis starten. Dafür werde mit den Hilfsorganisationen und der Kassenärztlichen Vereinigung zusammengearbeitet, teilte ein Sprecher mit. Diese Kooperation hatte es auch in der Vergangenheit schon gegeben. In Dessau-Roßlau und im Landkreis Stendal starten die Impfteams erst mit der Schließung der Impfzentren Ende September.