Auch Sachsen-Anhalts Kassenärztliche Vereinigung hat nach eigener Aussage keinen Überblick über die ersten Kinder-Impfungen. Die Ärzte bestellten den Impfstoff bei den Apotheken, diese wendeten sich ihrerseits an den Großhandel. Im Harz und in Halle soll es am Wochenende erste Impfungen gegen das Coronavirus in der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen geben.