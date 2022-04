Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff Novavax ist in Sachsen-Anhalt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wie Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hat das Land am 24. Februar 39.000 Impfdosen des Totimpfstoffs vom Bund erhalten. Allerdings sei das Interesse an Novavax sehr verhalten gewesen. Man habe lediglich rund 2.300 Dosen davon verbrauchen können.