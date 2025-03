Nach der Corona-Infektion nicht mehr erholt

Fast drei Jahre ist es her, dass sich das Leben von Familie Franke grundlegend verändert hat. 2022 erkrankten Andrea Franke und ihre Kinder Fritz (11) und Rosi (15) an Corona. Als sich die Symptome nach der Infektion nicht besserten, sondern immer schlimmer wurden, war vor allem bei Fritz klar, hier stimmt was nicht. "Und dann ging eigentlich alles nur noch bergab. Mit Notaufnahmen. Mit stationären Aufenthalten im Krankenhaus. Mit Zusammenbrüchen, mit Schmerzen", erklärt Andrea Franke mit besorgtem Blick. Bildrechte: MDR/Jamie Ann Meier

Es folgte eine Zeit geprägt von Verzweiflung, Wut und vielen Fehldiagnosen. Nach dem Besuch beim Kinderpsychologen auf Anraten der Schule wurden Fritz eine Leserechtschreibschwäche und Dyskalkulie diagnostiziert. Heute weiß Familie Franke: Ihr Sohn hat keine Probleme beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Nach vergeblicher Suche nach Hilfe in Sachsen-Anhalt und über einem Jahr Wartezeit auf einen Termin in der Long-/Post-Covid Ambulanz für Kinder und Jugendliche in Jena kam die Diagnose: Post-Covid und das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS. Und das Schicksal schlägt doppelt zu. Auch der 15-jährigen Rosi geht es immer schlechter. Zusammenbrüche nach der Schule, Reizüberflutung, Lungenentzündungen und Zysten am Eierstock sind nur einige ihrer Symptome.

Stichwort: Das chronische Erschöpfungssyndrom ME/CFS Das chronische Fatigue-Syndrom (CFS) bezeichnet eine starke Erschöpfung, die den Alltag enorm einschränkt. Bestehen zusätzlich Muskelschmerzen, spricht man von myalgischer Enzephalomyelitis (ME).



Typisch für ME/CFS ist, dass sich die Symptome nach geringer Anstrengung verschlechtern. Hinzu kommen oft Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Kreislaufschwäche.



Wie das Syndrom entsteht, ist bisher nicht genau bekannt.



Quelle: Bundesgesundheitsministerium

Garten statt Fußballplatz

Dass bei ihnen etwas anders ist als bei anderen Kindern, merken Fritz und Rosi täglich. Fritz möchte mit seinen Freunden mithalten, Fußball spielen, kommt aber oft an seine Grenzen. "Wenn ich mich mit Freunden treffe, dann kann ich nicht so viel machen. Sonst kriege ich wieder einen Crash", erzählt Fritz. Der Crash meint bei Post-Covid und ME/CFS Betroffenen eine Verschlechterung des Zustands nach Überlastung. Schon bei alltäglichen Aktivitäten wie dem Einkaufen fällt Fritz vor Erschöpfung um. Auch für Hobbies reicht die Energie nicht mehr. Jetzt heißt es oft: Garten statt Fußballplatz. Seit seiner Erkrankung konnte Fritz keinen Geburtstag mehr mit seinen Freunden feiern. In die Schule geht er nur zwei bis drei Stunden am Tag – wenn es gut läuft.

Unser Alltag ist eigentlich furchtbar. Man lebt nur dafür, dass das Kind ein paar Stunden in die Schule gehen kann. Andrea Franke Mutter