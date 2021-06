Fragen und Antworten Ein Jahr Corona-Warn-App

Die neuen Funktionen, die die Corona-Warn-App in den vergangenen Monaten bekommen hat, haben einige Nutzer und Nutzerinnen von MDR SACHSEN-ANHALT (vier Prozent) überzeugt, die App zu installieren. Sechs Prozent der Menschen bei der Abstimmung geben an, dass sie die Corona-Warn-App wieder deinstalliert haben.

Mit der Corona-Warn-App werden Nutzer und Nutzerinnen gewarnt, wenn sie einem Menschen nah waren, der positiv getestet wurde. Diese Warnung wird ausgelöst, wenn der infizierte Mensch sein Testergebnis in der Corona-Warn-App teilt. Eine solche Warnung wird schneller verteilt, als es jedes Gesundheitsamt könnte. Außerdem können Nutzer und Nutzerinnen mit der App ihr negatives Test-Ergebnis speichern, falls sie das benötigen. Mit der Corona-Warn-App kann man auch an einem Ort einchecken, indem man einen QR-Code am Eingang einscannt. So werden mögliche Warnungen noch genauer. Außerdem können Nutzer ein Kontakt-Tagebuch führen. Und seit vergangener Woche kann die App auch den Nachweis einer Impfung speichern, wenn die Nutzer das wollen. Die App zeigt auch viele Daten der Pandemie an (Neuinfektionen, Inzidenzwert, R-Wert, gewarnte Personen etc.)