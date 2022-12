Eine Kontrolleurin mit kurzen grauen Haaren und Brille kommt vorbei und bittet um die Fahrscheine. Sie weist mich darauf hin, dass ich in Naumburg umsteigen muss, wenn ich nach Jena will. Dieser Zug fahre nicht wie angeben bis nach Saalfeld durch.

Ich schaue wieder in die verschneite Natur. Hinter einem weißen Feld, erstreckt sich ein großer Wald und die Landschaft wird hügeliger. "Unser nächster Halt ist Naumburg Hauptbahnhof. Alle Fahrgäste Richtung Saalfeld steigen hier bitte um", höre ich die Stimme der Kontrolleurin aus dem Lautsprecher. Das ist mein Stichwort. Ich ziehe meine Jacke an und laufe zur Tür. Am Bahnsteig sind alle ein bisschen unsicher, wie es jetzt weitergeht. "Nicht beirren lassen. Der hier fährt nach Eisenach und der dort drüben nach Saalfeld", sagt die Kontrolleurin, während sie auf die Züge zeigt und ermutigend lächelt.

Der Zug nach Saalfeld fährt ein. Neben mir steht eine junge Frau mit hellbraunen Haaren und blauer OP-Maske. Hier in Naumburg müsste sie eigentlich noch keine tragen. Ich frage sie, warum sie eine trägt. Sie erzählt, dass sie sich ehrlich gesagt nicht sicher ist, wo welche Landesgrenze anfängt und sie deshalb sicherheitshalber auf der ganzen Fahrt eine Maske trägt. "Dann kann nichts schiefgehen", sagt sie und lacht. Außerdem habe sie sich mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass es für sie komischer wäre, keine Maske zu aufzuhaben.

Ich suche mir einen Platz. Auch der Zug nach Saalfeld ist ziemlich leer. Deshalb lasse meine Maske weg. Wir fahren los. Die Bahn ruckelt und rauscht, während sie durch die Landschaft gleitet. Am Ufer der Saale hängen überall Mistelzweige in den Bäumen. Irgendwo hustet jemand.

Wir erreichen Camburg (Saale), unsere erste Station im Thüringen. Ein Mann mit gestreifter Mütze und weißer OP-Maske steigt aus. Auch am Bahnsteig tragen alle wartenden Menschen eine Maske oder haben sie schon einsatzbereit in der Hand. Ich hole meine ebenfalls aus der Tasche und setze sie auf. In Dornburg und am Saalbahnhof in Jena steigen weitere maskierte Leute ein. Fast alle Fahrgäste haben jetzt einen Mundschutz.