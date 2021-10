Magdeburg und Halle wollen nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr wieder Weihnachtsmärkte veranstalten. Das erklärten die Verwaltungen beider Städte. In Magdeburg soll der Weihnachtsmarkt demnach am 22. November beginnen, in Halle am 23. November. In der Landeshauptstadt sind, von den üblichen Hygiene-Vorschriften abgesehen, keine besonderen Corona-Einschränkungen vorgesehen. In Halle soll der Budenzauber dagegen auf mehrere Orte in der Stadt verteilt werden.