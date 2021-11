Anders geht damit die Welterbestadt Quedlinburg um. Dort gibt es von Anfang an festgelegte 2G-Bereiche, und zwar auf dem Marktplatz und in den Innenhöfen, die sich an der Wochenendaktion "Advent in den Höfen" beteiligen. Dort sollen separate Einlassbändchen verteilt werden. Der Quedlinburger Weihnachtsmarkt ist vom 24. November bis zum 22. Dezember geöffnet.

Neben dem Hauptbereich auf dem Marktplatz beinhaltet er nach Angaben der Stadtverwaltung einen Märchenwald mit weihnachtlichen Ständen in der Marktstraße und im Kornmarkt. Auf dem Mathildenbrunnen werde der Platz adventlich geschmückt. Dort sorge eine Illumination mit Figuren für vorweihnachtliche Atmosphäre. Die Stadt mahnt an, dort auf Abstand zu achten. Teil der vorweihnachtlichen Aktionen in Quedlinburg wird auch dieses Jahr ein lebendiger Adventskalender sein.

In anderen Städten wie Stendal oder Magdeburg sind die Planungen eher wie in Halle. Stendal verzichtet aber nach Angaben der Stadtverwaltung auf ein Bühnenprogramm. Zwischen der Weihnachtsmusik sollen aus den Lautsprechern auch Hygiene-Durchsagen zu hören sein. Außerdem kündigte die Stadt zusätzliche Kontrollen an, ob die Abstände auch eingehalten werden.

Magdeburg startet mit seinem Weihnachtsmarkt und den Lichterwelten am 22. November. Auch hier setzen die Veranstalter darauf, dass sich Besucher verantwortungsbewusst verhalten, Abstand halten und überall dort, wo das mal nicht geht, eine Maske tragen.

Der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte, Paul-Gerhard Stieger, betonte im MDR, man habe einen Markt schaffen wollen, der frei zugänglich sei. Es werde grundsätzlich keine verpflichtende 2G- oder 3G-Regelung geben. In einigen begehbaren Hütten werde das aber der Fall sein: "Das heißt, ich kann meine Weihnachtsfeier mit der Firma zum Beispiel dort unter 3G- oder 2G-Bedingungen machen, aber nicht spontan in diese Hütte reingehen."

Auch der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr weit auseinandergezogen. Stieger sagte dazu: "Die Hütten stehen auf dem Markt etwas luftiger. Das heißt, wir haben versucht, alle Freiflächen noch zu nutzen, die wir haben." Der Geschäftsführer verwies auf mehrere zusätzliche kleinere Weihnachtsmärkte wie am Hundertwasserhaus oder am Bahnhofsvorplatz.