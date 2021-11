Ich fürchte, das wird so sein. Aber: Von voller Öffnung in einen allgemeinen Lockdown zu gehen, halte ich für schwierig und nicht vermittelbar. Zugleich ist es so, dass die Bereitschaft, sich impfen oder boostern zu lassen, auch belohnt werden muss. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja: Was ist unser Ziel? Wenn es unser Ziel war, die Intensivstationen nicht zu überlasten, haben wir das schon überdreht. Es sind zu viele Infektionen, um die Krankenhäuser im normalen Betrieb weiterlaufen zu lassen. Ich gehe davon aus, dass viele Krankenhäuser auf einen eingeschränkten Betrieb im Intensivbereich umstellen werden. Es werden also zum Beispiel große Tumor-Operationen eingeschränkt werden müssen, um Patienten mit einer SARS-CoV2-Infektion intensivmedizinisch zu behandeln.