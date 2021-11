Kommentar Die Corona-Krise geht weiter – klare Entscheidungen in Sachsen-Anhalt fehlen

Hauptinhalt

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Die Blätter fallen, die Infektionszahlen steigen: Herbst in Deutschland. "Wenn das so weiter geht, gehen wir ganz schweren Zeiten entgegen", sagte Ministerpräsident Haseloff in dieser Woche. In den Schlagzeilen hat sich Corona inzwischen wieder an die erste Stelle geschoben. An klaren Entscheidungen mangelt es jedoch weiterhin. Ein Kommentar.