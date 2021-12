Der Manager des Rathaus-Centers in Dessau-Roßlau, Hans-Georg Bliesener, wies auf die zusätzlichen Aufgaben für die Beschäftigten in den Läden hin. Im Weihnachtsgeschäft seien sie ohnehin maximal in der Kundenbetreuung ausgelastet. Nun komme eine Aufgabe hinzu, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gelernt hätten. Bliesener zeigte sich aber pragmatisch: "Wenn das jetzt so beschlossen ist, dann ist das so beschlossen." Dass etwas passieren musste angesichts der aktuellen Infektionszahlen, ist aus seiner Sicht unstrittig.