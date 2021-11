In Sachsen-Anhalt wird weiter über die Rückkehr der kostenlosen Coronatests diskutiert. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) äußerte auf der Landespressekonferenz am Dienstag die Erwartung, dass der Bund die kostenlosen Tests demnächst wieder ermögliche. Nach ihrem Kenntnisstand sei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits dabei, einen Entwurf für eine neue Testverordnung zu schreiben. Grimm-Benne verwies in diesem Zusammenhang auf die aktuellen Zahlen: "Dass die Tests kostenpflichtig geworden sind, hat nicht zu einer Erhöhung der Impfquote geführt. Und dann muss man auch einfach den Fehler korrigieren und sagen: 'Dann muss wieder mehr getestet werden.' Und dann muss das kostenlos zur Verfügung gestellt werden."